Open day virtuale all’Istituto Comprensivo 3

SESTO FIORENTINO – L’Istituto comprensivo 3 di Sesto Fiorentino apre le porte virtuali per una visita. L’Open Day si terrà sabato 9 gennaio. Le famiglie interessate potranno collegarsi alla pagina “OPEN DAY – Orientamento in entrata” del sito web dell’Istituto Comprensivo 3 e visionare i video di presentazione dei vari plessi e partecipare, tramite gli appositi link, agli incontri in modalità on line, per l’illustrazione delle attività e per l’orientamento in fase di iscrizione alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Per le scuole primarie open day sarà dalle 10 alle 10.15 incontro online con il dirigente scolastico, dalle 10.15 alle 11.30 incontro online con i referenti di plesso. Per le scuole secondarie Dale 11 alle 11.15 ci sarà l’incontro virtuale con il dirigente scolastico, dalle 11.15 alle 12.30 incontro online con i referenti di plesso. E.A.