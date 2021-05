Opening: una “multi” performance al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Riapre il Teatro della Limonaia e il suo giardino agli spettacoli in piena sicurezza e rispetto delle norme dettate. Dal 6 di maggio ai primi di agosto nella sala e nel giardino saranno decine gli appuntamenti di spettacolo che offriremo al nostro pubblico. In questi mesi di chiusura al Teatro della […]

SESTO FIORENTINO – Riapre il Teatro della Limonaia e il suo giardino agli spettacoli in piena sicurezza e rispetto delle norme dettate. Dal 6 di maggio ai primi di agosto nella sala e nel giardino saranno decine gli appuntamenti di spettacolo che offriremo al nostro pubblico.

In questi mesi di chiusura al Teatro della Limonaia hanno lavorato per offrire nuove proposte: di teatro, di danza, di musica, di formazione. “Abbiamo – si legge in una nota del Teatro della Liminaia – cercato nuovi linguaggi e drammaturgie, nuove motivazioni per “andare in scena” ed affrontare di nuovo quel “meraviglioso pericolo” del teatro, straordinaria metafora del “meraviglioso pericolo” della vita anche in tempi di pandemia”.

Il 6 maggio alle 19 Opening, una “multi” performance per festeggiare la riapertura di Stagione a cura di Atto Due, Ass. Teatro della Limonaia, Company Blu. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: prenotazioni@teatrolimonaia.it