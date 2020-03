Operazione Monte: anche con il maltempo un centinaio di persone puliscono Ceppeto

SESTO FIORENTINO – Anche in questa domenica di maltempo sono stati molti i partecipanti a “Operazione Monte” il programma di pulizia dei sentieri di Monte Morello organizzato da un gruppo di associazioni ambientaliste e dal Comune di Sesto Fiorentino. Quella di oggi, 1 marzo, è stata la prima giornata di pulizia dei sentieri collinari, la prossima sarà il 15 marzo. E oggi sono stati un centnaio i partecipanti, tra cui molti giovanio che con guanti e sacchetti hanno ripulito l’area di Ceppeto. Ad accompagnare il gruppo di volontari, oltre ai rappresentanti delle Associazioni coinvolte, coordinate da Enrico Bisenzi anche l’assessore Silvia Bicchi in prima linea come sempre, hanno provveduto a raccogliere intorno alla zona di Ceppeto numerosi rifiuti che sono stati poi caricati dagli operatori di Alia sui propri mezzi.

“Con uno sparuto manipolo di anziani soci del CAI – dice Stefano Rolle, a nome della Sezione del Club Alpino Italiano di Sesto Fiorentino – ci siamo concentrati a ripulire un’area diversa rispetto a Ceppeto, ovvero quella sottostante il parcheggio di Piazzale Leonardo da Vinci. Ovviamente abbiamo raccolto una discreta mole di rifiuti, in particolare oltre 150 bottiglie in vetro di birra, evidentemente lanciate via via nel bosco da una manica di idioti che, forse, in questo modo pensano di riempire i propri vuoti esistenziali”.

La prossima “Operazione Monte”, domenica 15 marzo, inizierà con l’inaugurazione della vasca antincendio alla Fonte dei Seppi e proseguirà con due passeggiate a piedi e un’escursione in mountain bike. E.A.