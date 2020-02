Operazione Monte: due giornate per pulire l’ambiente alla scoperta di Morello

SESTO FIORENTINO – Lotta alle cartacce, ai rifiuti, agliabbandoni di ingombranti: parte l’Operazione Monte, due giornate per ripulire Monte Morello il 1 e il 15 marzo per restituire un ambiente migliore al “polmone verde” dei sestesi. Per questa “operazione” si sono unite 11 associazioni legate all’ambiente coordinate dall’amministrazione comunale e supportate da Alia e Avr Strade. All’operazione pulizia parteciperà il Cai in entrambe le giornate e gli scout di Cngei, circa 70 ragazzi daglli 8 ai 18 anni.

“L’edizione 2020 è molto ricca – dice l’assessore all’ambiente Silvia Bicchi – da parte delle associazioni, quest’anno con alcune presenze in più rispetto allo scorso anno, c’è la volontà di mettersi in gioco. Saranno due giornate dedicate alla natura, alla scoperta delle nostre aree verdi collinari, aperta alle famiglie e anche un modo per rispettare l’ambiente”.

Le due giornate saranno diverse e complementari e sarà ripulita una zona di Morello diversa da quella dello scorso anno: l’area di Ceppeto. Domenica 1 marzo il ritrovo sarà in piazza Rapisardi a Colonnata alle 8.30 e alle 9 al piazzale di Ceppeto. I partecipanti ripuliranno l’area verde di Ceppeto e per questa operazione verranno forniti sacchi ed eventuali attrezzi utili per la raccolta dei rifiuti. Alle 11 al piazzale di Ceppeto Biowatching Toscana illustrerà la possibilità di riconoscimento delle biodiversità utilizzando le app dedicate utilizzando il proprio smartphone. Alle 13 pranzo a cura di Arci Caccia con la partecipazione del Distretto 14 delle squadre di caccia al cinghiale, all’Unione operaia di Colonnata (necessaria la prenotazione al numero 055442203).

Il 15 marzo alle 9.15 sarà inaugurato il serbatoio idrico del sistema antincendi boschivi e prova di carico con elicottero Aib della Regione Toscana al parcheggio della Fonte dei Seppi alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi e di Tommaso Triberti della Città metropolitana di Firenze.

Sono poi previste passeggiate a cura di ProLoco e Cai dalla Fonte dei Seppi e dalla Pieve di Cercina e un perocrso in Mountain Bike a cura di Toscana Bike e Cai.

Dalle 10 sarà possibile visitare la torre della Racchetta e la mostra fotografica “Antincendi boschivi”, mentre sarà presente un punto informativo e divulgativo gestito dalla Città metropolitana di Firenze e da Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria) dal titolo “Gestire una foresta: il progetto FoResMit”.