“Operazione San Valentino”: fermati dalla Municipale venditori abusivi di rose e peluche

CAMPI BISENZIO – Potremmo definirla “Operazione San Valentino”. Proprio perché si è svolta nel giorno da sempre dedicato agli innamorati. Il 14 febbraio, infatti, le pattuglie della U.O. Pronto intervento della Polizia municipale di Campi Bisenzio hanno effettuato servizi specifici e mirati al contrasto al fenomeno della vendita itinerante non autorizzata sul territorio. Controlli che si sono svolti sia di mattina che di pomeriggio. In particolare è stata accertata la vendita abusiva di fiori e peluche nella zona di via Barberinese, con una sanzione di 5.000 euro e il sequestro della merce. I fiori, circa 75 divisi in mazzi di rose da 5, sono stati distrutti in quanto considerati merce reperibile, mentre i peluche, una ventina, posti sotto sequestro, saranno devoluti in beneficenza nei prossimi giorni. Il comandante della Polizia municipale, Francesco Frutti, e il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, approfittano dell’occasione per ricordare ai cittadini “di effettuare acquisti presso esercenti ed esercizi commerciali autorizzati e di diffidare da chi pone in vendita prodotti privi di tracciabilità e a un prezzo relativamente inferiore a quello di mercato”.