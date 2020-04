Opi Fi-Pt: 9.200 mascherine per infermieri di sanità privata e libera professione

FIRENZE – In arrivo 9.200 mascherine KN95 per gli infermieri della sanità privata e della libera professione iscritti all’Opi Firenze Pistoia. Grazie a un accordo con la task force della Ausl Toscana Centro, i dispositivi arriveranno nei prossimi giorni nelle strutture in cui gli infermieri lavorano. Successivamente saranno consegnate anche ai lavoratori indipendenti, direttamente nelle due sedi di Opi. “I dispositivi di protezione – spiegano da Opi Firenze – Pistoia – sono stati forniti agli Ordini delle Professioni infermieristiche d’Italia dalla Protezione Civile su coordinamento della Fnopi. Per la Toscana sono arrivate a noi che abbiamo provveduto a distribuirle a tutti gli Opi della regione. Relativamente alla nostra area di competenza, Firenze e Pistoia, abbiamo a disposizione circa 9.200 mascherine”.

Per quanto riguarda la consegna nelle strutture (strutture residenziali, servizi distrettuali, servizi domiciliari e carceri per le province di Firenze e Pistoia), l’Ordine ha chiesto la collaborazione della Task force della Ausl Toscana Centro inviando, per il momento, una prima tranche di 4.500 maschere al deposito di Prato. Sarà quindi la task force a occuparsi della distribuzione sul territorio.

Agli infermieri che invece svolgono la professione in modalità di lavoro autonomo e indipendente, Opi Firenze – Pistoia consegnerà le mascherine singolarmente. Basterà presentarsi nelle sedi di Opi di Firenze (via Pierluigi da Palestrina 11) o Pistoia (via Renato Fucini 3) nei giorni di martedì 5 e 12 maggio dalle 10 alle 13. Non sarà necessario prendere appuntamento.