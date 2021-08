Oppo conclude la tappa fiorentina a I Gigli

CAMPI BISENZIO – Si è conclusa anche la quarta tappa di Firenze del tour itinerante di OPPO, l’ultima iniziativa dell’azienda, presente con una speciale area brandizzata a I Gigli. Durante la settimana circa 15.000 persone sono passate a scoprire tutte le novità di prodotto e a interagire con il ricco ecosistema OPPO.

Prosegue con grande successo anche la ricerca del prossimo volto della campagna pubblicitaria dell’azienda: ad oggi sono stati raccolti circa 12.000 ritratti con lo smartphone flagship OPPO Find X3 Pro e il suo rivoluzionario comparto fotografico in grado di catturare fino a 1 miliardo di sfumature di colore. In particolar modo, le nuove generazioni hanno risposto con entusiasmo a questa call to action. Questa partecipazione riflette perfettamente l’anima moderna del brand, in grado di rispondere alle nuove esigenze dei giovani consumatori, grazie a feature uniche, un design minimal e prodotti al passo con i tempi. Il tour è arrivato a Roma per la tappa conclusiva presso la Galleria commerciale “Porta di Roma” in cui resterà dal 3 all’8 agosto.