Orchestra da Camera nella Città Metropolitana di Firenze, tre concerti a Lastra a Signa nel mese di dicembre

LASTRA A SIGNA – Nell’ambito del progetto speciale del Ministero della cutura “Orchestra da Camera nella Città Metropolitana di Firenze” finanziato dal Ministero della cultura e dalla Città Metropolitana di Firenze si terranno tre concerti nel territorio di Lastra a Signa con la partecipazione dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Mercoledì 7 dicembre alle 21 a Villa Caruso Bellosguardo “Omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla” con il pianista Fernando Diaz e la voce di Mattia Braghero. Il 14 dicembre alle 21 presso il Circolo Mcl in via Chiantigiana a Ginestra Fiorentina “Viva la Vida”, tributo ai Coldplay, con l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta e il pianista Fernando Diaz. Infine l’ultimo concerto si terrà al Teatro delle Arti in via Matteotti con un omaggio a Mozart, concerto per pianoforte numero 27 K595 e la sinfonia numero 40 in Sol Minore K550, eseguito dall’Orchestra da Camera Fiorentina con la direzione del maestro Giovan Battista Varoli e Andrea Turini al pianoforte. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, per informazioni contattare la segreteria del sindaco al numero di telefono 0558743281.