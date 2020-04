Ordinanza contro il gioco lecito negli esercizi aperti

CALENZANO – Stop al gioco legito negli esercizi aperti: lo stabilisce un’ordinanza del sindaco per fermare le varie modalità di gioco lecito negli esercizi commerciali aperti, comprese le tabaccherie. Per evitare il permanere dei clienti all’interno dei negozi e quindi per limitare le possibilità di diffusioni del virus, è stato vietata, fino a nuove disposizioni statali, ogni tipologia di gioco lecito che preveda vincite in denaro, sia tramite monitor e televisori che cartacee, come per esempio i “gratta e vinci”. In caso di violazione dell’ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro.