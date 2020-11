Ordinanza del ministro Speranza: da mercoledì 11 anche la Toscana è arancione

PIANA FIORENTINA – Il ministro della salute Roberto Speranza firmerà in serata un’ordinanza che – sulla base dei dati elaborati dalla cosiddetta Cabina di regia – prevede il passaggio in zona arancione di cinque regioni: Abruzzo, Basilicata. Liguria, Toscana e Umbria. La Provincia di Bolzano passerà in area ‘rossa’. L’ordinanza andrà in vigore dall’11 novembre. “Siamo in zona […]

PIANA FIORENTINA – Il ministro della salute Roberto Speranza firmerà in serata un’ordinanza che – sulla base dei dati elaborati dalla cosiddetta Cabina di regia – prevede il passaggio in zona arancione di cinque regioni: Abruzzo, Basilicata. Liguria, Toscana e Umbria. La Provincia di Bolzano passerà in area ‘rossa’. L’ordinanza andrà in vigore dall’11 novembre. “Siamo in zona arancione, – lo scrive sulla propria pagina Facebook l’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni – vi faccio un appello: siate responsabili. Uscite il meno possibile e rispettate le regole, non solo per l’obbligo, ma perché solo così potremo uscirne. Siate rispettosi di quei lavoratori e lavoratrici della ristorazione ai quali viene chiesto un ulteriore sacrificio, che mette a rischio la sopravvivenza delle proprio imprese. Dobbiamo iniziare a pensare come una comunità. Il corretto comportamento di ognuno di noi influisce sul futuro degli altri. Prima sconfiggeremo questa pandemia e prima torneremo a socializzare per le nostre vie e nelle nostre piazze. Noi ce la stiamo davvero mettendo tutta, ma abbiamo bisogno di tutti voi, di ognuno di voi”.