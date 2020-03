SESTO FIORENTINO – Il sindaco Lorenzo Falchi ha emesso, ieri 4 marzo un’ordinanza per “misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid19” dopo la comunicazione della Zona nordovest Azienda Usl Toscana Centro che propone l’adozionedi un’ordinanza per un sestese “sottoposto – si legge nell’ordinanza -in via cautelativa alla misura della quarantena nella propria abitazione fino al giorno 6 marzo 2020”.