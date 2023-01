Ordinanza di messa in sicurezza del muro di via Dietro Poggio

CALENZANO – Il tratto di muro di villa Peragallo su via Dietro Poggio dovrà essere messo in sicurezza dalla proprietà in modo da consentire la riapertura della strada. Lo prevede un’ordinanza del sindaco del 25 gennaio. Il tratto del muro è stato dissequestrato dall’Autorità giudiziaria ed è dunque possibile procedere agli interventi di messa in […]

CALENZANO – Il tratto di muro di villa Peragallo su via Dietro Poggio dovrà essere messo in sicurezza dalla proprietà in modo da consentire la riapertura della strada. Lo prevede un’ordinanza del sindaco del 25 gennaio. Il tratto del muro è stato dissequestrato dall’Autorità giudiziaria ed è dunque possibile procedere agli interventi di messa in sicurezza della recinzione, sia del tratto crollato nell’ottobre del 2021, sia di quello restante su via Dietro Poggio. Oltre all’intervento in questione, che ha carattere di urgenza, entro 60 giorni la proprietà dovrà presentare al Comune un progetto per la ricostruzione del muro perimetrale in questione, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di legge.