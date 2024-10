Ordine degli infermieri: confermate tutte le cariche, David Nucci rieletto all’unanimità presidente

FIRENZE – A seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia, che hanno visto la vittoria della lista “Costruire insieme”, è stata ratificata la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. Si tratta di una conferma di tutte le cariche del precedente mandato: David Nucci è stato rieletto all’unanimità presidente dell’Ordine, mentre vicepresidente resta Barbara Caposciutti. Michele Trinci mantiene il ruolo di tesoriere e Maddalena Troja quello di segretaria. “La vittoria del nostro gruppo ha ribadito la fiducia degli infermieri del nostro Ordine nei confronti del direttivo uscente, – ha detto Nucci – per questo vogliamo ringraziarli e ribadire che proseguiremo nel segno della continuità con quanto fatto in questi ultimi anni, con l’obiettivo di sostenere la crescita della nostra professione nel futuro. Prevediamo però di far crescere i giovani, nell’auspicio di vederli subentrare nelle cariche. Alla base di tutto, come sintetizzato dal nome della lista che ci ha rappresentato, ci sarà la volontà di fare squadra, agendo all’interno e all’esterno per concentrare l’attenzione sul mondo dell’infermieristica. Il nostro impegno andrà ancora una volta in questo senso”.

Insediate anche le cariche delle Commissioni d’Albo e il Collegio dei revisori dei conti. La Commissione d’Albo degli Infermieri vede come presidente Laura D’Addio, affiancata dal vicepresidente Francesco Cichero e dal segretario Andrea Bianchi. Presidente della Commissione d’Albo degli Infermieri pediatrici è stata eletta Simona Vergna; come vicepresidente Genoveva Alexa. Il Collegio dei revisori dei conti vede come presidente Lapo Sassorossi, affiancato da Roberto Buonincontro e Alice Grieco; supplente Stefania Regoli.