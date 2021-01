Organizzazione Corte Internazionale di Giustizia di Vienna, consegnati generi alimentari alla Caritas di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – L’Organizzazione Corte Internazionale di Giustizia di Vienna ha consegnato generi alimentari di prima necessità alla Caritas di Campi Bisenzio per destinarli a circa 50 famiglie bisognose del nostro Comune. Un gesto, un contributo per cercare di aiutare chi ha bisogno che, nel periodo di difficoltà generale che stiamo attraversando, acquista ancora maggiore valore. La consegna è consistita in 400 mascherine chirurgiche e in generi alimentari come pasta, pelati, olio di semi, farina, polenta, latte, caffè, sale, scatolame vario e mascherine, per oltre 1000 pezzi totali. “Vogliamo ringraziare – sottolineano il sindaco Emiliano Fossi e l’assessore al welfare di comunità Lugi Ricci – l’Organizzazione Corte Internazionale di Giustizia di Vienna che, ancora una volta, dopo il dono di mascherine chirurgiche, si dimostra sensibile e attenta alle persone in difficoltà del nostro territorio”.