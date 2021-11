“Orly”, taglio del nastro per la farmacia comunale Farmapiana. Nella “casa” della Pubblica Assistenza di Campi

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro ieri pomeriggio, 24 novembre, per la nuova farmacia comunale Farmapiana. Farmacia che ha la propria sede presso la Pubblica Assistenza di Campi, in via Orly, e che prende il nome proprio della strada in cui si trova la “casa” dell’associazione: “Farmacia Orly”. Inaugurazione che ha visto la presenza dei […]

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro ieri pomeriggio, 24 novembre, per la nuova farmacia comunale Farmapiana. Farmacia che ha la propria sede presso la Pubblica Assistenza di Campi, in via Orly, e che prende il nome proprio della strada in cui si trova la “casa” dell’associazione: “Farmacia Orly”. Inaugurazione che ha visto la presenza dei tre Comuni soci della Piana di Farmapiana (Calenzano, Campi Bisenzio e Signa) oltre a numerosi volontari della stessa Pubblica Assistenza guidati dal presidente Settimo Lipani e dalla loro responsabile Paola Zanobetti.

“Campi – aveva detto il presidente di Farmapiana, Francesco Lotti, in conferenza stampa – è cresciuta e da parte della Regione gli è stata attribuita una nuova sede farmaceutica pubblica, situata nel quadrante che va da via Saliscendi al ponte di Maccione. Cercavamo uno spazio che non fosse vastissimo per realizzare una farmacia di prossimità e qui sono già presenti specialisti e un polo sanitario che dà un importante servizio alla comunità. Per noi è importante lavorare insieme alle associazioni di volontariato del territorio e abbiamo pensato che questa fosse la soluzione migliore anche considerando la posizione comoda, con un grande parcheggio e una strada di passaggio vicino”. Mentre il presidente Lipani, oltre a ringraziare tutti i presenti, compreso “Alessio Ciriolo che è una persona con cui ci si confronta bene”, ha voluto mettere l’accento “sul valore aggiunto che rappresenta in questo caso l’associazione che ho l’onere e l’onore di guidare”.

Se c’è stato invece un concetto ribadito più volte nel corso dei vari interventi, è stato proprio quello di comunità: “Quello di oggi – ha detto l’assessore al welfare di comunità del Comune di Campi, Luigi Ricci – è il risultato di una visione d’insieme che parte da lontano. Evidenziata dallo spirito che anima Farmapiana e che permette di inserire la nuova farmacia in quello che è, grazie alla presenza della Pubblica Assistenza, un vero e proprio contesto di comunità”. Concetti ribaditi anche dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nell’occasione accompagnato da tutta la giunta: “Farmapiana offre una serie di importanti servizi non solo al comune di Campi ma a tutti i cittadini dell’area di cui fa parte. Ed è importante, così come è stato sottolineato da tutti i presenti, lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni”.

“Si tratta di un servizio – ha detto il sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini – che va a rafforzare la qualità della vita della comunità campigiana. Lo abbiamo visto in modo particolare nei mesi scorsi, quando il Covid si è manifestato in queste zone nella sua forma più violenta, e le farmacie hanno recitato un ruolo di primo piano dimostrando grande vicinanza verso i cittadini”. “Pochi giorni dopo l’inaugurazione della farmacia comunale di Signa – ha detto l’assessore alle partecipate del Comune di Signa, Gabriele Scalini – siamo qui per una nuova farmacia. Il segno concreto della collaborazione esistente della bontà di un lavoro che ha una progettazione comune”.