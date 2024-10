Oro, argento e bronzo: la Kenshikai Karate Italia è protagonista nel full contact. Anche a livello internazionale

SESTO FIORENTINO – Oro per la Kenshikai Karate Italia di Sesto Fiorentino alla Romanian International Cup full contact karate 2024. Matilde Patuto conquista il primo posto nella categoria Under 16 girl -55kg vincendo tutti i combattimenti per Ippon. Aurora Campolmi, dopo il successo ottenuto l’anno scorso, è argento nella categoria Under 16 girl -45kg in […]

SESTO FIORENTINO – Oro per la Kenshikai Karate Italia di Sesto Fiorentino alla Romanian International Cup full contact karate 2024. Matilde Patuto conquista il primo posto nella categoria Under 16 girl -55kg vincendo tutti i combattimenti per Ippon. Aurora Campolmi, dopo il successo ottenuto l’anno scorso, è argento nella categoria Under 16 girl -45kg in una finale davvero combattuta e che ha visto vincitrice una atleta bulgara. Medaglia di bronzo per la giovanissima Sofia Maria Luca nella categoria Under 12 girl -40kg alla sua prima esperienza internazionale nel Kumite. Un successo tutto al femminile quello della Kenshikai di Sesto Fiorentino in una della competizioni internazionali più importanti, oltre 600 gli atleti in gara provenienti da 12 paesi e divisi in 62 club. Il team, guidato dal maestro Fontanarosa, era composto anche da Cristian Tudosa, Leonardo Lo Piccolo, Alessandro Cosi, Samuele Manzo, Adele Guarnieri ed Emma Gnisci che, nonostante una serie di splendide prestazioni, non sono riusciti a salire sul podio. “Un ringraziamento – dicono dalla società sestese alle famiglie per la fiducia e il sostegno”.