Orti urbani, c’è un bando per gestirli: ventidue gli spazi da assegnare

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha aderito al progetto “Centomila orti in Toscana”, che prevede la realizzazione di orti urbani, aree attrezzate finalizzate alla coltivazione orticola domestica attraverso modalità gestionali e di fruizione che favoriscano anche momenti di socializzazione, di incontro e scambio intergenerazionale. Il complesso degli orti urbani campigiani è situato in via Marconi a Capalle e proprio in questi giorni è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione ai cittadini interessati. Le domande dovranno pervenire agli uffici comunali entro il 16 ottobre 2020 (per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Economia Civile telefonando al numero 0558959453). In particolare, il bando definirà una graduatoria per l’assegnazione di 22 spazi di circa 60 metri quadrati ciascuno, da coltivare esclusivamente per uso familiare. Oltre a questi, ci saranno i cosiddetti “orti didattici”, da utilizzare per avvicinare i giovani alla conoscenza e al piacere di coltivare la terra, e gli “orti terapeutici”, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l’integrazione di persone svantaggiate o anche quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica. “Attraverso questa iniziativa – commenta il sindaco Emiliano Fossi – riusciamo a riqualificare un’area verde di proprietà comunale e a creare spazi di aggregazione per la comunità”. L’inaugurazione dell’area degli orti urbani si terrà venerdì 2 ottobre alle 18 in via Marconi a Capalle.