Oscar dei matrimoni, “I fiori di Nadia” calano il poker. Per il quarto anno di fila le creazioni più belle sono “Made in Lastra”

LASTRA A SIGNA – Prendi un’attività di famiglia, fanne il tuo lavoro per oltre vent’anni, sempre con grande passione, e poi “trasformala” in qualcosa che, restando sempre nel settore, può regalarti tante soddisfazioni. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per raccontare una bella storia. La storia è quella che trae origine dai bei negozi del passato, in questo caso “I fiori di Nadia”, attività che Nadia Grossi gestiva in via Turati a Lastra a Signa, a due passi dalla chiesa della Natività e dal circolo che allora si chiamava “La lanterna”. Una bella storia di paese, in questo caso a due passi dal centro storico di Lastra a Signa, in cui, più di venti anni fa, è subentrato il nipote, Juri Franceschi (nella foto), che poi ha deciso di dare un volto tutto nuovo al proprio lavoro specializzandosi nei matrimoni e trasformando il negozio della zia, pur mantenendone il nome, in una vera e propria azienda floreale per quello che per gli sposi è il giorno più bello della loro vita con show room, laboratorio e magazzino tutti nei pressi di Lastra a Signa.

Una scelta di cui ne è valsa sicuramente la pena e che gli ha permesso di fare un bel poker, ovvero di conquistare per quattro anni consecutivi il “Wedding Award” di Matrimonio.com, ovvero il riconoscimento più prestigioso nel settore per chi partecipa, con le proprie creazioni, alla “gara” fra le aziende, tutte del settore ovviamente, registrate sul portale. Ciò che infatti è il valore aggiunto per quelli che sono veri e propri Oscar dei matrimoni, ufficializzati proprio di recente, è il metodo di assegnazione dei premi, che si ottengono grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi, sul suddetto portale, che hanno usufruito dei vari servizi: dalle bomboniere al catering e, appunto, ai fiori, solo per fare alcuni esempi.

Lo dimostra il numero – e la qualità – delle nozze che si sono affidate a “I fiori di Nadia”, passate in poco tempo da venti a oltre cento l’anno; lo dimostrano le recensioni che hanno premiato la realtà lastrigiana, più di 140 in quattro anni e tutte largamente positive. Un bel traguardo per Juri Franceschi e il gruppo di persone, tutte free-lance, che collaborano con lui. E un lavoro che può svolgersi in zona ma che li ha portati anche a Roma, Portofino e sulla Costiera Amalfitana (anche questi sono solo alcuni esempi) e nel quale a dirsi sì sono state tantissime coppie straniere, più della metà. “Tutti matrimoni – racconta – che hanno la loro storia, diventa difficile sceglierne uno e raccontarlo…”. E ora, ad aprile, si riparte con la nuova stagione e tanti progetti nel cassetto. Pronti per esaudire i sogni degli sposi e, chissà, aggiudicarsi un nuovo Oscar anche l’anno prossimo.