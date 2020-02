Osmannoro. Ambulatorio Lilla: la sede resta aperta per la sola attività interna

SESTO FIORENTINO – Relativamente all’ambulatorio Lilla a Osmannoro, l’Azienda precisa che al momento tale sede resta aperta per la sola attività interna, ad esempio richiamo telefonico di soggetti sotto sorveglianza e coordinamento attività sanitaria territoriale. Tutti coloro (adulti e bambini) che sono tornati in Toscana da meno di 14 giorni da una delle aree della Cina dovranno comunicare il loro rientro al numero dedicato (055 5454777) per le segnalazioni ed osservare l’isolamento domiciliare fiduciario. Qualora insorgessero sintomatologie (tosse, febbre, difficoltà respiratorie) gli assistenti sanitari si recheranno presso le sedi di isolamento domiciliare fiduciario per effettuare direttamente il prelievo del campione respiratorio (test faringeo).