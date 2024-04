Ospedale di Prato: innovativo intervento al cavo orale a un paziente con tumore. E’ il primo del genere in Italia

PRATO – Accesso a tre siti chirurgici diversi applicando tre tipologie di chirurgia diversa: macrochirurgia, microchirurgia e chirurgia robotica, per rimuovere il tumore, in fase avanzata, a livello del cavo orale e faringe, in un paziente di 75 anni che è stato sottoposto, nella stessa seduta operatoria, anche a ricostruzione e autotrapianto. I tre interventi sono avvenuti contemporaneamente nell’Ospedale di Prato con uno straordinario […]

PRATO – Accesso a tre siti chirurgici diversi applicando tre tipologie di chirurgia diversa: macrochirurgia, microchirurgia e chirurgia robotica, per rimuovere il tumore, in fase avanzata, a livello del cavo orale e faringe, in un paziente di 75 anni che è stato sottoposto, nella stessa seduta operatoria, anche a ricostruzione e autotrapianto. I tre interventi sono avvenuti contemporaneamente nell’Ospedale di Prato con uno straordinario impegno dell’équipe operatoria che li ha eseguiti guidata dal dottor Antonio Sarno, direttore della struttura operativa complessa di Otorinolaringoiatria (di Prato e Firenze). Il difficile ed innovativo intervento, è stato eseguito in questi giorni nel blocco operatorio del Santo Stefano: il paziente è al momento in recupero post operatorio e in buone condizioni di salute. In sala operatoria, oltre al dottor Sarno, erano presenti anche i dottori Tommaso Gualtieri, Dario Zaccari, Mario Ciniglio Appiani e Cristina Cambi. Ha partecipato all’intervento operatorio anche il direttore del Dipartimento delle Specialistiche chirurgiche e direttore della Chirurgia Vascolare, dottor Stefano Michelagnoli per la delicata procedura che con la quale è stata preservata e poi rivascolarizzata la carotide. L’anestesia è stata praticata dalle dottoresse Laura Campiglia e Camilla Verdi. L’intera équipe di sala operatoria, chirurgica e infermieristica, è stata coordinata dalla dottoressa Donatella Granci.

“In realtà – spiega il dottor Sarno- queste neoplasie vengono trattate comunemente presso il Santo Stefano con una tecnica chirurgica Robotica denominata Tors (Trans- Oral Robotic Surgery), ma viene applicata per tumori più superficiali, che non prendono contatto con la carotide e che non necessitano di una tecnica di ricostruzione o autotrapianto. Nel caso specifico il paziente aveva un carcinoma della loggia tonsillare e richiedeva l’asportazione di tutta la parete laterale destra del faringe e parte della lingua e presentava l’esposizione dell’arteria carotidea interna dal lato della lesione. Il tumore aveva interessato anche un linfonodo. L’intervento sarebbe stato svolto in tecnica classica con chirurgia open, con la necessità di eseguire una mandibulotomia di accesso (e cioè aprire la mandibola)”.

“Per tumori così avanzati – prosegue il medico- non viene mai eseguita una tecnica mini invasiva robotica per la impossibilità di eseguire una ricostruzione con autotrapianto rivascolarizzato. Insieme alla mia équipe, agli anestesisti e agli infermieri e con il prezioso coordinamento della sala operatoria sono stati così eseguiti i tre interventi di macrochirurgia, microchirurgia e chirurgia robotica: al paziente è stato rimosso il tumore, esposta la carotide comune fino al basicranio, liberandolo da rischi di recidiva di malattia in quella sede; prelevato un autotrapianto dall’avambraccio che è stato rivascolarizzato nei vasi del collo e sempre con il Robot è stato ricostruito il difetto in faringe e nella lingua. Il paziente pertanto ha fatto un intervento maggiore di faringoglossectomia con ricostruzione con lembo libero antibrachiale rivascolarizzato, tutto eseguito con tecnica robotica miniinvasiva”.

“L’unica casistica esistente su una tecnica robotica (TORS) associata ad una ricostruzione robotica è quella dell’MD Anderson di Houston, e in Italia non era mai stato eseguito un intervento di questa complessità con il Robot – ha dichiarato la dottoressa Maria Teresa Mechi, direttore sanitario del presidio – e mi complimento con il dottor Sarno e la sua équipe per la riuscita e gli esisti postivi per il paziente grazie anche alla partecipazione del nostro direttore del Dipartimento chirurgico, il dottor Michelagnoli”. “L’intervento – ha detto Michelagnoli – non solo ha ridotto la mutilazione nel paziente trattato, ma anche gli effetti collaterali, l’ospedalizzazione e il rischio di recidive. E’ la prima volta che nel nostro Paese si esegue un intervento di tale portata e che colloca la struttura del dottor Sarno davvero all’avanguardia”.