Ospite di un Centro di accoglienza e disoccupato: trova un portafogli e lo consegna alla Polizia

FIRENZE – La Polizia di Stato di Stato fiorentina è stata testimone ieri di un bellissimo, ma non sempre scontato, gesto di grande onestà e senso civico che ha visto come protagonista un giovane disoccupato guineano di nome Malan. In tarda mattinata, infatti, il ragazzo, appena 19 anni, si è presentato da solo al Commissariato di Rifredi, con in mano un portafogli con tanti soldi, raccontando ai poliziotti di averlo trovato poco prima in strada, tra via Pistoiese e via Baracca. Gli agenti hanno subito verificato che oltre a quasi 300 euro in contanti, l’oggetto conteneva al suo interno anche i documenti di quello che poteva molto verosimilmente esserne il legittimo proprietario. Passati una decina di minuti, quest’ultimo – un 40enne fiorentino – ha bussato alla porta dell’Ufficio Denunce dicendo proprio di aver smarrito in giornata il proprio portafogli, dopo aver effettuato un prelievo di denaro in banca. Messo a conoscenza del gesto del cittadino straniero, l’uomo ha voluto incontrarlo e ringraziarlo personalmente. Malan si troverebbe in Italia da pochi anni durante i quali avrebbe sempre cercato di rimboccarsi le maniche con lavoretti saltuari. Attualmente è ospite del Centro Polifunzionale Paci-Sai di via Caccini, dove è seguito dal personale di questa struttura di accoglienza fiorentina. La notizia è stata appresa dagli educatori con profonda soddisfazione e compiacimento per Malan che sogna anche di trovare presto un lavoro come giardiniere, attraverso il quale poter esprimere il suo “pollice verde“.