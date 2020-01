CALENZANO – Fino al 18 gennaio possono essere presentate all’amministrazione comunale le osservazioni al piano dell’anticorruzione e per la trasparenza del Comune di Calenzano. Il Piano, infatti, deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. Le proposte dovranno essere presentate in forma scritta a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected] o tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure consegna cartacea presso lo Sportello del Cittadino in piazza Vittorio Veneto 11, aperto dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 13; il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18; il sabato dalle 8,30 alle 12,30. Informazioni sul sito del Comune di Calenzano.