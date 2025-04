Ottant’anni dalla liberazione: tutti gli appuntamenti in programma a Signa

SIGNA – Il Comune di Signa celebra l’ottantesimo anniversario dalla liberazione con una serie di eventi organizzati dall’amministrazione comunale insieme all’Anpi di Signa e ad altre realtà locali. Si inizia già domani, 24 aprile, quando, alle 21.15, si terrà l’evento “Nobel e Resistenza” con la presentazione ufficiale del videoclip del brano “Dormi Samir”, girato nei giorni scorsi all’interno dell’ex dinamitificio. All’evento, insieme al sindaco Giampiero Fossi, interverranno la band musicale i “Vorianova”, autore del brano musicale, il regista Damiano Impiccichè che ha firmato il videoclip, Sara Stopponi dell’associazione “Frammenti di Memoria” ed Ernesta Bossoletti, vicepresidente dell’Anpi di Signa. Le cerimonie ufficiali, poi, si terranno venerdì 25 aprile alla presenza dell’Anpi locale e della Filarmonica Giuseppe Verdi. Il programma prevede alle 9.45 l’onore ai caduti e la deposizione di una corona di alloro ai cippi di piazza della Repubblica e piazza Cavour. Seguirà (alle 10.15) la deposizione delle corone ai cippi e alle lapidi in memoria dei Caduti in via Manlio Romoli, poi, (alle 11) la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario nel Cimitero di San Miniato e, infine, (alle 11.30) la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti di San Mauro a Signa presso i giardini pubblici di via Bruno Catarzi. Alle 16, in Salablu, lo spettacolo “1945-2025 Piccole e grandi storie della Liberazione in Toscana”, scritto, diretto e interpretato da Francesco Burroni e Mauro Monni (ingresso gratuito).

“A Ottant’anni dalla liberazione – ha commentato il sindaco Fossi – riportare alla luce l’insieme dei valori del periodo della Resistenza e del passaggio del fronte, rappresenta un contributo utile, ed anzi necessario, alla costruzione della memoria collettiva. Signa, come comunità viva, in continua trasformazione, ha bisogno di restare forte ed unita intorno a quei valori che, da sempre, ne hanno caratterizzato la sua storia”.