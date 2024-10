Ottobre si colora di rosa per la prevenzione del tumore al seno: al via la campagna di sensibilizzazione del Comune di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Un mese per parlare di prevenzione del tumore al seno, insieme alle associazioni del territorio, ai medici di medicina generale e alla Fondazione ANT Italia Onlus. E’ il programma di azioni messe in campo dal Comune insieme a tutti partner coinvolti in occasione dell’”Ottobre rosa”. Il palazzo comunale sarà illuminato di […]

LASTRA A SIGNA – Un mese per parlare di prevenzione del tumore al seno, insieme alle associazioni del territorio, ai medici di medicina generale e alla Fondazione ANT Italia Onlus. E’ il programma di azioni messe in campo dal Comune insieme a tutti partner coinvolti in occasione dell’”Ottobre rosa”. Il palazzo comunale sarà illuminato di rosa per sensibilizzare sulla tematica, mentre sulle pagine social istituzionali del Comune saranno pubblicati alcuni brevi video con consigli tematici su alimentazione, informazioni sanitarie e di prevenzione e coretti stili di vita. La Misericordia di Lastra a Signa e Malmantile “addobberanno” la rotonda di ingresso in città in via Livornese con nastri e fiocchi rosa, i medici di medicina generale distribuiranno volantini con alcuni consigli utili di prevenzione, i commercianti esporranno nelle proprie vetrine messaggi che richiamano alla campagna.

La Fondazione ANT Italia Onlus con il sostegno delle amministrazioni comunali di Signa e Lastra a Signa e di Farmapiana e con la collaborazione della sezione soci Le Signe di Unicoop Firenze e il patrocinio dell’Azienda Usl Toscana Centro, organizzerà alcune giornate di visite gratuite di prevenzione oncologica per i cittadini e le cittadine di Lastra a Signa e Signa: giovedì 17 ottobre “Progetto mammella” per le donne sotto i 45 anni presso gli Studi medici Farmapiana in via dei Macelli in orario 9-13/14-18, mercoledì 30 ottobre “Progetto melanoma” presso gli studi Medici Farmapiana in via dei Macelli a Signa in orario 8.40-13.20 e 14-17.20. Prenotazioni rispettivamente dal 10 ottobre a partire dalle 10 e dal 22 ottobre a partire dalle 10 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/.

Il 13 novembre “Progetto mammella” per donne sotto i 45 anni in orario 9-13 e 14-18 presso il distretto sanitario Alfa Columbus in via Livornese a Lastra a Signa e il 19 e 20 novembre “Progetto melanoma” in orario 8.40-13.20 e 14-17.20 sempre presso il distretto sanitario Alfa Columbus in via Livornese a Lastra a Signa. Prenotazioni rispettivamente a partire dal 29 ottobre alle 10 e dal 30 ottobre alle 10 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/. Anche la Misericordia di Lastra a Signa offrirà visite senologiche gratuite presso la loro sede nel mese di novembre (date da definire), per informazioni contattare il numero 0558725122.

“Con questa campagna di sensibilizzazione, – ha spiegato l’assessore al sociale Annamaria Di Giovanni – grazie anche alle tante associazioni del territorio che come sempre fanno rete su queste tematiche, vogliamo far arrivare un messaggio a tutti i cittadini su quanto sia importante la prevenzione ricordando soprattutto alle donne che è fondamentale occuparsi di se stesse e della propria salute e non solo degli altri”.