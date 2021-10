Pacchetto scuola: in arrivo contributi per l’acquisto dei libri

CALENZANO – Sono in arrivo contributi per l’acquisto di libri per la scuola. Si tratta di nuovi stanziamenti del Comune pari a 13mila euro per il “pacchetto scuola”, oltre 4mila per il piano di offerta formativa. I 164 utenti con ISEE fino a 15.748,78, che hanno diritto al contributo regionale per l’acquisto dei libri di […]

CALENZANO – Sono in arrivo contributi per l’acquisto di libri per la scuola. Si tratta di nuovi stanziamenti del Comune pari a 13mila euro per il “pacchetto scuola”, oltre 4mila per il piano di offerta formativa.

I 164 utenti con ISEE fino a 15.748,78, che hanno diritto al contributo regionale per l’acquisto dei libri di medie e superiori, noto come pacchetto scuola, riceveranno la cifra massima, ossia 300 euro a testa. Questo nonostante la mancanza di fondi regionali sufficienti a coprire tutte le richieste.

“La Regione ha stanziato 35.519,91 euro per il pacchetto scuola – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Laura Maggi -. Con questa cifra avremmo dovuto erogare contributi inferiori al massimo, perché non era sufficiente a coprire tutte le richieste. In un momento di grande difficoltà in cui si trovano ancora oggi le famiglie con ISEE basso, abbiamo ritenuto opportuno integrare questa cifra per garantire a tutti la massima copertura”.

A questo si aggiungono i 4.290 euro, la prima parte dei fondi destinati dalla Giunta al piano triennale dell’offerta formativa, per i percorsi educativi extra-curriculari, volti a promuovere il benessere e la salute degli studenti. Altri contributi saranno stanziati in seguito.