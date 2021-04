“Pacchetto scuola” online il bando entro il 3 maggio

CALENZANO – Sarà online dal 3 maggio il bando per il “pacchetto scuola” per il prossimo anno scolastico. “Con il pacchetto scuola – ha dichiarato l’assessore alla pubblica istruzione Laura Maggi – diamo una risposta concreta a tutte quelle famiglie che hanno difficoltà a sostenere le spese scolastiche, per i libri di testo, il materiale didattico […]

CALENZANO – Sarà online dal 3 maggio il bando per il “pacchetto scuola” per il prossimo anno scolastico. “Con il pacchetto scuola – ha dichiarato l’assessore alla pubblica istruzione Laura Maggi – diamo una risposta concreta a tutte quelle famiglie che hanno difficoltà a sostenere le spese scolastiche, per i libri di testo, il materiale didattico e i servizi, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Toscana”.

Potranno fare richiesta le famiglie, residenti a Calenzano, con studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di età non superiore a 20 anni, con un’attestazione ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Si potrà fare domanda, dal 3 al 31 maggio, esclusivamente in modalità telematica accedendo ai servizi online dal sito del Comune. Nel caso in cui l’apposito stanziamento regionale non sia sufficiente a coprire tutte le richieste, il contributo sarà erogato ai soggetti in graduatoria, in ordine di Isee crescente, in misura percentuale minima non inferiore al 60% del contributo massimo assegnabile, fino ad esaurimento delle risorse.