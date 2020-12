Pacchi a sorpresa ed eventi online a CiviCa

CALENZANO – Un regalo di Natale dalla biblioteca CiviCa ai suoi lettori: pacchi a sorpresa e circa venti eventi online. “Gli ultimi provvedimenti governativi ci prospettano festività invernali all’insegna dell’isolamento – ha commentato l’Assessore alla Cultura Irene Padovani –, ma noi vogliamo comunque offrire un’opportunità di intrattenimento e crescita culturale ai nostri cittadini. Non possiamo organizzare il tradizionale programma di ‘Luci d’inverno’, ma proponiamo una corposa rassegna online e nuovi servizi per agevolare la scelta dei materiali da prendere in prestito. Sarà la cultura a tenerci compagnia”.

Dal 9 al 23 dicembre sarà possibile prenotare un pacco a sorpresa. Basterà scegliere il settore di interesse e fare la propria richiesta per email o per telefono. Il personale di CiviCa preparerà un pacco sorpresa da prendere in prestito. Una ventina gli eventi online organizzati tra letture animate, poesia e incontri a tema, come le quattro puntate di “Una notte in biblioteca”, gli eventi per bambini di “Olga e Vladimiro in biblioteca”, gli “Assaggi di autore”, i “Racconti del brivido” e gli incontri sulla gentilezza.