Padel, adesso Hidron è un Centro federale Fitp. Massagli: “Sempre più una Cittadella dello sport”

Importante riconoscimento per lo “Spector Padel House Firenze”, presso Hidron, da poche settimane Centro federale Fitp. Un traguardo salutato con soddisfazione da Andrea Massagli, amministratore di Hidron, e Cesare Carovani, per H2M, società che di fatto gestisce i campi, che vedono così premiato un lavoro importante e che fa diventare la struttura di via Gramignano […]

Importante riconoscimento per lo “Spector Padel House Firenze”, presso Hidron, da poche settimane Centro federale Fitp. Un traguardo salutato con soddisfazione da Andrea Massagli, amministratore di Hidron, e Cesare Carovani, per H2M, società che di fatto gestisce i campi, che vedono così premiato un lavoro importante e che fa diventare la struttura di via Gramignano un fulcro del Padel a livello regionale e nazionale. Sette i campi disponibili (cinque quelli coperti, ottocento gli atleti al mese, più di mille partite giocate) e un progetto che, a due anni dal suo avvio, è completamente inserito nel tessuto sportivo e sociale del Comune di Campi Bisenzio. “Hidron – dice Massagli – si conferma sempre di più come la “Cittadella dello sport” per tutta l’area compresa tra le province di Firenze, Prato e Pistoia con il valore aggiunto che un Centro federale Fitp sul territorio è motivo di vanto anche per Campi Bisenzio”. Lo dicono anche i numeri, con oltre 5.500 abbonati che quotidianamente svolgono qui tanto sport. Ma Hidron non è solo pratica sportiva, è anche attenzione alla parte sanitaria grazie al supporto di un Centro medico per la traumatologia sportiva all’avanguardia, grazie alla collaborazione instaurata con Ambulatori della Misericordia. Da segnalare, infine, dal 20 al 24 marzo il torneo Fitp di prequalificazione al Premier Padel Major di Roma 2024 (montepremi 5.00 euro).