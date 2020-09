“Padre d’amore, padre di fango” al Teatro Manzoni

“Padre d’amore, padre di fango” è il titolo lo spettacolo in programma sabato 19 settembre al Teatro Manzoni nell’ambito di Avamposti Teatro Festival. In scena una storia vera a cura della regista performer, artista digitale, Cinzia Pietribiasi. L’autrice è in scena con la giovane sorella, Giorgia Pietribiasi, cantautrice e musicista. Immagini di Ayanta Noviello e […]

“Padre d’amore, padre di fango” è il titolo lo spettacolo in programma sabato 19 settembre al Teatro Manzoni nell’ambito di Avamposti Teatro Festival. In scena una storia vera a cura della regista performer, artista digitale, Cinzia Pietribiasi. L’autrice è in scena con la giovane sorella, Giorgia Pietribiasi, cantautrice e musicista. Immagini di Ayanta Noviello e Cinzia Pietribiasi, scene di Giulia Drogo, voce narrante Michele Zaccaria.

Per accogliere il maggior numero di spettatori sono previste due recite, alle ore 19 e alle ore 22. Basta prenotarsi via telefono allo 055.8877213 – o via mail a [email protected] – o acquistare il biglietto il prevendita nei punti Box Office Toscana e online su Ticketone. Ingressi da 5 a 15 euro, riduzioni per over 60, under 25, Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti a Calenzano. La serata si svolge nel rispetto del norme anti-Covid.