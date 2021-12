Pagliazzi e Bertocci (IV) “Troppi ritardi nel rilascio dei certificati di fine isolamento”

SESTO FIORENTINO – “È inammissibile che dopo giorni e giorni di quarantena, arrivata la tanto attesa negatività i bambini siano costretti per altri giorni alla DAD, esclusivamente per motivi burocratici” così Leonardo Pagliazzi, coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino, e Camilla Bertocci, referente per la sanità di IV Sesto. “Nel pieno della quarta ondata, con […]

SESTO FIORENTINO – “È inammissibile che dopo giorni e giorni di quarantena, arrivata la tanto attesa negatività i bambini siano costretti per altri giorni alla DAD, esclusivamente per motivi burocratici” così Leonardo Pagliazzi, coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino, e Camilla Bertocci, referente per la sanità di IV Sesto.

“Nel pieno della quarta ondata, con un’incidenza molto più importante del passato tra le fasce più giovani della popolazione, una problematica rilevante si sta manifestando con un grande impatto sulla vita delle famiglie. – spiega Bertocci – Abbiamo ricevuto svariate segnalazioni sui ritardi riscontrati nella procedura con la quale l’ufficio di Igiene Pubblica deve sancire la fine dell’isolamento al momento della guarigione dall’infezione Covid. E così assistiamo a persone che, una volta negativizzate dopo un lungo periodo di positività, sono costrette a rimanere in casa altri 3 o 4 giorni in attesa di un certificato che non arriva”.

“Il tutto si fa ancora più assurdo se pensiamo che molti dei soggetti coinvolti sono bambini sotto i 10 anni, che magari vengono da 20 giorni di DAD, privati del rapporto umano coi compagni di classe, oltre che della vera didattica, che non puó certo essere quella a distanza.- prosegue Pagliazzi Anche a Sesto in questi giorni la situazione si è fatta pesante da questo punto di vista, a causa dei molti casi di positività registrati nelle settimane scorse, soprattutto tra i bambini della scuola primaria”.

“Riteniamo indispensabile” – concludono Pagliazzi e Bertocci – “un intervento immediato da parte dei soggetti coinvolti, perché se é vero che la problematica è rilevante per tutti, é ancora più vero che un giorno di didattica in presenza tolto a un bambino é un giorno di scuola che se ne va e non torna più”.