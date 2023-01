Palagi (Sinistra Progetto Comune) e Innocenti (Pd): “Manduca: finalmente una mozione approvata per la città”

FIRENZE – “Ieri il consiglio comunale ha finalmente potuto votare un atto di indirizzo rivolto alla giunta per quanto riguarda l’immobile denominato “Manduca”, al centro di vicende pubbliche che in passato hanno portato anche a una chiusura del locale all’epoca lì ospitato. Ora le cose sembrano essere cambiate, ma le stagioni estive sono ragione di […]

FIRENZE – “Ieri il consiglio comunale ha finalmente potuto votare un atto di indirizzo rivolto alla giunta per quanto riguarda l’immobile denominato “Manduca”, al centro di vicende pubbliche che in passato hanno portato anche a una chiusura del locale all’epoca lì ospitato. Ora le cose sembrano essere cambiate, ma le stagioni estive sono ragione di preoccupazione per la cittadinanza residente”: lo dicono Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) e Alessandra Innocenti (Partito Democratico).

“La richiesta prevede di non rilasciare autorizzazioni per attività di pubblico spettacolo, – aggiungono – di prevenire la possibilità di nuove situazioni in cui si possano creare problemi di ordine pubblico, di non rilasciare deroghe per l’inquinamento acustico e di prevedere specifici vincoli, specialmente dopo le 23.30. Nella precedente consiliatura e in questa il “Manduca” è stato al centro di numerosi atti: vogliamo sperare che si possa considerare il passato un capitolo chiuso e confidiamo che la mozione approvata ieri possa aiutare in questo senso. Un ringraziamento lo rivolgiamo alla cittadinanza della zona, che non ha mai mancato di confrontarsi con le istituzioni. Insieme a loro un ruolo importante lo ha avuto il Quartiere 5, dal presidente ai nostri gruppi consiliari, di maggioranza od opposizione che fossero. Continueremo a portare avanti un impegno comune su questa vicenda”.