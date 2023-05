Palazzetto dello sport: conclusi i lavori

CALENZANO – Conclusi i lavori di rifacimento della copertura del tetto del Palazzetto dello sport in via di Prato. L’intervento ha previsto una nuova coibentazione e nuove lamiere in alluminio, il montaggio e lo smontaggio dei pannelli solari con relativa struttura. I lavori sono stati finanziati dall’amministrazione comunale per un importo di 256.000 euro. Il Comune, infatti, ha deciso di sostituirsi […]

CALENZANO – Conclusi i lavori di rifacimento della copertura del tetto del Palazzetto dello sport in via di Prato. L’intervento ha previsto una nuova coibentazione e nuove lamiere in alluminio, il montaggio e lo smontaggio dei pannelli solari con relativa struttura. I lavori sono stati finanziati dall’amministrazione comunale per un importo di 256.000 euro. Il Comune, infatti, ha deciso di sostituirsi alla società concessionaria dell’impianto fotovoltaico alla quale da contratto spettava la manutenzione della struttura, inadempiente alla richiesta nonostante le ripetute segnalazioni da parte dell’ente, e alla quale saranno dunque richiesti i costi. “Durante i lavori – spiegano il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Alberto Giusti e l’assessore allo sport Laura Maggi – le svariate attività sportive non hanno subito interruzioni e si sono svolte regolarmente. Si è trattato di un investimento consistente, per mantenere efficiente e pienamente funzionante una struttura importante per tante discipline”. L’intervento, iniziato a metà marzo, è durato circa due mesi.