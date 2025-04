Palazzo Medici Riccardi “suona e racconta” con un ricco calendario di concerti e incontri gratuiti

FIRENZE – Musica e parole per raccontare gli spazi museali di Palazzo Medici Riccardi: è la rassegna “Il Palazzo che suona” e “Il Palazzo che racconta” che, fino a dicembre 2025, porterà a palazzo un ciclo di conferenze e di concerti gratuiti, fino ad esaurimento posti. “La Galleria degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi era il luogo delle danze e dei concerti, lo spazio dei ricevimenti, sotto lo sguardo di ninfe e sciamani dipinti sulla volta. Concerti e conferenze di cui presentiamo il calendario puntano a ricreare la giusta atmosfera per apprezzare ancora di più questo gioiello del nostro Palazzo”, dice Claudia Sereni, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla cultura. La capo della Segreteria del sindaco, Alessia Bettini insieme ai responsabili delle associazioni coinvolte, hanno illustrato gli eventi dell’iniziativa promossa da Metrocittà e da Mus.e grazie alla collaborazione di Amici del Conservatorio Luigi Cherubini, Scuola di Musica di Fiesole, Agimus di Firenze, Ensamble Minima Choralia, Scuola di Musica ‘Il trillo’, Associazione Musicale Fiorentina, Centro Arte Vito Frazzi e il Museo Mediceo

“Siamo particolarmente orgogliosi di arricchire l’offerta culturale a Firenze e nella Città Metropolitana, – spiega Bettini – spazi come questi vanno non solo ammirati ma vissuti con l’attenzione e la delicatezza che richiedono. Gli eventi che abbiamo preparato rispondono proprio a questa idea”.

Fra gli eventi da segnalare nell’ambito di “Il Palazzo Suona – Venerdì in Musica a Palazzo Medici Riccardi”: venerdì 4 aprile, il Quartetto Metamorphosis Scuola di Musica di Fiesole; venerdì 2 maggio, A.Gi.Mus. di Firenze e Associazione Le 7 Note Arpa sola – Sofia Agosta Vincitrice Percorso “Attraverso i Suoni 2024”; venerdì 6 giugno, Ensamble Minima Choralia – Associazione Musicale Fiorentina APS Polifonia dal Rinascimento all’Ottocento diretta da Cecilia Iannandrea Repertorio Polifonico della Tradizione; venerdì 4 luglio, Scuola musica Il Trillo presenta il “Trio Trillo” con un programma che spazierà il tema dell’amore nella canzone; venerdì 5 settembre, Centro Associazioni Culturali Fiorentine – Palazzo Medici una riscoperta, parole e musica Associazione Musicale Fiorentina Pro Arte (Antonia Ida Fontana); venerdì 3 ottobre, A.Gi.Mus. di Firenze e Associazione Le 7 Note Karan Duo; venerdì 7 novembre, Centro Arte Vito Frazzi Concerto del Florence Acco Quartet; venerdì 5 dicembre, Centro Arte Vito Frazzi Concerto del Quartetto Kantor. Nell’ambito di “Il Palazzo racconta – Mercoledì storici a Palazzo Medici Riccardi” ci sarà, invece, un ciclo di incontri in collaborazione con Museo de’ Medici – Introducono e moderano Samuele Lastrucci e Giovanni Cipriani. Mercoledì 16 aprile l’incontro “Anna Maria Luisa: la crisi dinastica, il mecenatismo e l’eredità”; mercoledì 21 maggio “Vittoria e Marguerite Louise: oltre lo stereotipo del conflitto”; mercoledì 18 giugno “Le donne e le viole: musica al tempo delle serenissime reggenti”. Per consultare il programma completo www.palazzomediciriccardi.it.

Sara Coseglia