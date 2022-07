Palazzo Pretorio: oltre 800 presenze per le aperture straordinarie

SESTO FIORENTINO – L’apertura straordinaria di Palazzo Pretorio ha acceso l’interesse e la curiosità di tantissimi sestesi. Sono stati circa settecento i partecipanti agli incontri di “Libraria” organizzati in collaborazione con la Libreria Rinascita nel giardino del Palazzo e un centinaio i visitatori intervenuti alle tre aperture promosse dalla Pro Loco per far conoscere la […]

SESTO FIORENTINO – L’apertura straordinaria di Palazzo Pretorio ha acceso l’interesse e la curiosità di tantissimi sestesi. Sono stati circa settecento i partecipanti agli incontri di “Libraria” organizzati in collaborazione con la Libreria Rinascita nel giardino del Palazzo e un centinaio i visitatori intervenuti alle tre aperture promosse dalla Pro Loco per far conoscere la storia e le potenzialità di questa struttura in vista della sua restituzione alla città. Nell’occasione, sono stati una sessantina i questionari compilati per raccogliere idee e proposte sul futuro del Palazzo che, per la stragrande maggioranza dei partecipanti, dovrà ospitare funzioni di tipo culturale.

“Palazzo Pretorio rappresenta una delle sfide più interessanti che riguardano il nostro centro storico nei prossimi anni – ricorda l’assessora alla Cultura Jacopo Madau – Il successo di Libraria e delle aperture straordinarie la dicono lunga sull’attesa e sulle potenzialità di questo spazio. Dopo tanti anni di chiusura, per molte persone è stata una scoperta, una sorpresa nel cuore della nostra città che dobbiamo valorizzare e far crescere”.

“La grande partecipazione e le tante proposte riportate nei questionari ci fanno capire che abbiamo intrapreso la giusta strada – afferma il consigliere delegato alla Partecipazione Antonio Bindi – quella di un’amministrazione aperta, capace di promuovere una nuova stagione ascoltando le proposte e le idee dei cittadini e mettendole in pratica”.