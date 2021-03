Palazzo Pretorio. Sindaco Falchi “intervento di qualità”

SESTO FIORENTINO – Sopralluogo oggi 16 marzo da parte del sindaco Lorenzo Falchi e dell’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Kalmeta in alcuni cantieri indirizzati alla risistemazione di alcuni edifici comunali: l’immobile di via Fratti (sede prima della scuola e poi della Biblioteca), della ex Lucciola di piazza IV Novembre, di Palazzo Pretorio in piazza Ginori […]

SESTO FIORENTINO – Sopralluogo oggi 16 marzo da parte del sindaco Lorenzo Falchi e dell’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Kalmeta in alcuni cantieri indirizzati alla risistemazione di alcuni edifici comunali: l’immobile di via Fratti (sede prima della scuola e poi della Biblioteca), della ex Lucciola di piazza IV Novembre, di Palazzo Pretorio in piazza Ginori e della scuola Pescetti.

“Abbiamo fatto un sopralluogo in alcuni cantieri di opere strategiche per il futuro della nostra città. – ha detto il sindaco Falchi – Siamo davvero soddisfatti dall’andamento dei lavori che stanno procedendo nei tempi nonostante la complessità del periodo. Il recupero di via Fratti permetterà di ottimizzare la spesa per gli affitti, di riorganizzare gli uffici offrendo un migliore servizio ai cittadini. Davvero di grande qualità è l’intervento su Palazzo Pretorio: i lavori alle coperture sono stati tempestivi e hanno permesso di scongiurare danni irreversibili. Davvero suggestive, poi, sono le evidenze archeologiche emerse, su cui andrà aperta una riflessione per una loro valorizzazione una volta riaperto il palazzo. Tra qualche settimana saranno rimosse le impalcature e il Palazzo sarà restituito alla città come mai prima. Subito dopo inizierà il percorso per definire le funzioni che ospiterà. Un ringraziamento va ai nostri uffici tecnici, alle imprese e a tutte le maestranze impegnate sui cantieri di questi beni comuni, una ricchezza di tutta la collettività”.

Sarà proprio la facciata del Palazzo Pretorio, una volta terminati i lavori di messa in sicurezza e tolti i teloni, a stupire i sestesi. Grazie ad una attenta ripulitura e restauro, stanno tornando ai colori originali l’affresco e i decori. All’interno dell’edificio i ritrovamenti archeologici emersi durante i lavori, saranno resi visibili con la collocazione di vetri. Un intervento di ripulitura è in corso nell’area del giardino destinato a cinema all’aperto. L’intervento riguarda la sistemazione della copertura e il consolidamento dei solai e delle murature interne per migliorare le caratteristiche strutturali del palazzo. Adeguamento sismico e recupero degli infissi delle facciate sono gli interventi che hanno interessato la scuola Pescetti. La scuola ospita 300 ragazzi: i lavori, divisi in tre lotti, hanno interessato i tre piani dell’edificio. Un primo lotto è stato sulla palestra e adesso in estate verranno fatti interventi al piano terra.