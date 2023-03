Palazzo Vecchio, l’opposizione incalza: “Aeroporto, il Pd ritratta le proprie posizioni sulle infrastrutture fiorentine? Parlino chiaro”

FIRENZE – Da una parte la Lega, dall’altra Sinistra Progetto Comune: nel mezzo le principali tematiche al centro del dibattito politico. A cominciare dall’aeroporto, anche in seguito alle recenti dichiarazioni del neo segretario regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. “L’assessore Bettarini, – ha detto Federico Bussolin, capo gruppo e […]

FIRENZE – Da una parte la Lega, dall’altra Sinistra Progetto Comune: nel mezzo le principali tematiche al centro del dibattito politico. A cominciare dall’aeroporto, anche in seguito alle recenti dichiarazioni del neo segretario regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi.

“L’assessore Bettarini, – ha detto Federico Bussolin, capo gruppo e segretario provinciale della Lega – rispondendo a un nostro question time circa le volontà dell’amministrazione comunale sulla realizzazione delle opere strategiche fiorentine, ha palesato l’imbarazzo che aleggia in giunta a seguito dichiarazioni del neo segretario regionale Emiliano Fossi”. “È assurdo – ha aggiunto – che dopo decenni di chiacchiere si dica ancora di voler “parlare” dell’aeroporto: serve essere determinati e pragmatici. Un destino, quello dell’ambiguità, sul quale ricade purtroppo anche il Cpr, nonostante le dichiarazioni favorevoli di dicembre del sindaco Nardella. È assurdo, inoltre, gettare la palla in mano al Governo: il ministro Piantedosi è stato chiaro, il Cpr si deve fare. Il Pd invece, con il gioco delle tre carte, sta rimettendo in discussione il futuro della città e delle sue opere. Questo Pd da che parte sta, con i fiorentini o con quelli del “no” a tutti i costi?”.

“Sulla Multiutility – hanno detto invece Antonella Bundu e Dmitrij Palagi – Sinistra Progetto Comune – il percorso è già tracciato, compresa la quotazione in borsa, stando alle delibere votate, mentre sul “nuovo aeroporto” continua il confronto per la realizzazione di una nuova pista e un suo allargamento. Lo ha spiegato oggi l’assessore, rispondendo a una nostra domanda di attualità. Esplicitando come niente sia cambiato, contrariamente a quanto viene scritto sulla stampa e alle parole del nuovo segretario regionale toscano del Partito Democratico, almeno per come le abbiamo lette. Sinistra Progetto Comune continuerà a sostenere le lotte della cittadinanza per l’acqua pubblica, contro la finanziarizzazione dei servizi pubblici, a difesa della Piana fiorentina e del suo parco, della popolazione sorvolata, del Polo universitario, di un lavoro in cui ci siano al centro le persone, la loro dignità e i loro diritti. Sull’inceneritore i comitati, i movimenti e la sinistra hanno avuto ragione. Sappiamo di dover ottenere risultati urgenti anche su aeroporto e blocco del percorso della Multiutility per come lo abbiamo votato. Insisteremo”.