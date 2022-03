Palazzo Vecchio, opposizioni all’attacco: “Lo stadio si presenta prima alla stampa, poi al consiglio comunale…”

FIRENZE – “Dopo l’annuncio del vincitore del concorso di progettazione dello stadio e del Campo di Marte, i presidenti della commissione III – urbanistica, e della V – Sport e Cultura, avevano convocato per oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) una commissione per esaminare il progetto vincitore. A meno di 24 ore di distanza, il regolamento ne richiede 48, ci arriva una comunicazione di un cambio dell’ordine dei lavori, ovvero non si parlerà di stadio ma della piscina a San Bartolo a Cintoia. In rete civica poi, nel calendario conferenze stampa, appare la convocazione per la giornata di domani (oggi per chi legge, n.d.r.) in cui sarà presentato il progetto vincitore. Come sempre, il consiglio arriva dopo la stampa. Tutta l’opposizione ha abbandonato la seduta in segno di protesta”: queste le parole in tema stadio, in una nota congiunta, di Antonella Bundu e Dmitrij Palagi – Sinistra Progetto Comune, Roberto De Blasi e Lorenzo Masi – Movimento 5 Stelle, Federico Bussolin – Lega Firenze, Alessandro Draghi e Jacopo Cellai – Fratelli d’Italia, Antonio Montelatici e Ubaldo Bocci – Gruppo Centro, Mario Razzanelli – Forza Italia ed Emanuele Cocollini – vice-presidente del Consiglio.