Palco Libera Tutti: teatro come palestra di vita tra comicità e classici. Al via i corsi per adulti

SESTO FIORENTINO – A teatro per conquistare il benessere psicofisico, condividere le esperienze e imparare a lavorare in gruppo oltre che apprendere le regole base di respirazione e dizione. Ingredienti questi del nuovo atteso corso di Palco Libera Tutti, promosso dall’associazione Zera degli attori e registi Andrea Bruni e Alessia De Rosa aperto agli adulti. […]

SESTO FIORENTINO – A teatro per conquistare il benessere psicofisico, condividere le esperienze e imparare a lavorare in gruppo oltre che apprendere le regole base di respirazione e dizione. Ingredienti questi del nuovo atteso corso di Palco Libera Tutti, promosso dall’associazione Zera degli attori e registi Andrea Bruni e Alessia De Rosa aperto agli adulti. Le lezioni del nuovo percorso teatrale prenderanno il via lunedì 14 ottobre nei locali di piazza San Francesco alle 20.30. E la prima lezione, come ormai avviene da tempo, sarà di prova. “Non c’è un limite d’età per i corsi per gli adulti – spiega Bruni – prepareremo un gruppo di una quindicina di persone per lavorare insieme, scrivere e mettersi alla prova su un palcoscenico e al termine del corso faremo un’esperienza collettiva.

Il teatro può rappresentare un modo per accettarsi e accettare gli altri, sviluppare le proprie caratteristiche, tirare fuori le proprie potenzialità: ciascuno su un palcoscenico può scoprirsi e scoprire gli altri”. Dopo tre anni di formazione i partecipanti potranno conseguire un diploma di attività artistica. L’originalità del percorso teatrale di Palco Libera Tutti è la creazione di un coro teatrale comico.

“La scuola parte dalla leggerezza che non esclude la profondità – spiega Bruni – e negli anni di frequentazione si studiano anche i classici e si scrivono anche testi drammatici. E’ un percorso che inizia con la leggerezza e poi arriva ad affrontare testi classici, questo perchè la comicità è uno strumento molto potente per aprire il cuore, per abbassare i giudizi”.



Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30 fino a maggio 2025 e poi a fine maggio si terrà il saggio al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Per prenotare è necessario inviare una mail a: associazionezera@gmail.com oppure inviare un messaggio whatsapp al 3332593695. Il teatro è una palestra per l’anima, ma anche per il fisico e quindi è bene presentarsi alle lezioni in abbigliamento comodo.