PalinSesto: sabato la presentazione del progetto in Biblioteca

SESTO FIORENTINO – L’Associazione Socialisarte ASD, già vincitrice, con il progetto PalinSesto, del bando per la gestione degli spazi rinnovati della Ex Lucciola a Sesto Fiorentino, promuove un percorso di partecipazione per la creazione della redazione juniores di Radio PalinSesto, la web radio che troverà sede nei locali della palazzina storica di piazza IV Novembre. L’evento di lancio del percorso è previsto per sabato 11 giugno alle 10 presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri e sarà aperto a tutta la cittadinanza, per permettere a tutti e tutte di conoscere il progetto della nuova web radio di PalinSesto e trarre ispirazione da testimoni esperti nella produzione artistica e nella gestione e produzione di contenuti radiofonici. Nel corso della mattinata interverranno: Yuri Briccolani, tra gli ideatori di Radio Sonora, la web radio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Marlen Pizzo, DJ di Radio M2O; e Cristiano Burgio, futuro Direttore artistico di PalinSesto. Dopo aver ascoltato gli interventi, il pubblico potrà raccogliere spunti e domande per rilanciare la discussione. La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi è sufficiente registrarsi al seguente link: https://forms.gle/TTtSSy6zeE2VyMDs9

ll percorso “Laboratorio PalinSesto. La web radio insieme”, finanziato dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e patrocinato dal Comune di Sesto Fiorentino, si configura come un’occasione unica per i ragazzi e le ragazze che vivono o frequentano la città: un processo in più tappe per avvicinare i giovani al mondo della radio e dare loro voce nell’ambito della programmazione radiofonica di Radio PalinSesto, attraverso la creazione autonoma di contenuti specifici per la fascia d’età adolescenziale e giovanile.

Il processo, che sarà realizzato con il supporto metodologico di Sociolab, cooperativa con sede a Firenze che da anni si occupa di partecipazione, si pone tre obiettivi principali: la ricognizione e creazione dello specifico bacino di soggetti interessati, tra giovani e adolescenti che abitano o frequentano abitualmente Sesto Fiorentino; l’erogazione di un percorso gratuito di formazione sulle diverse competenze tecniche, gestionali e creative) necessarie al lavoro di una redazione radio, attraverso l’intervento di esperti del settore e professionisti del mondo radiofonico; la costituzione e avvio del lavoro di redazione, con il supporto della direzione artistica e della direzione tecnica del Progetto PalinSesto. Sul portale Open Toscana è già attiva la “stanza” dedicata al progetto, dove si possono reperire ulteriori informazioni sul progetto e nei prossimi giorni verrà caricata la manifestazione di interesse per prendere parte al percorso di formazione.