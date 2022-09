Pallacanestro Campi Bisenzio, via alla nuova stagione. Fra crescita umana e sportiva

CAMPI BISENZIO – Riparte ufficialmente la nuova stagione per la Pallacanestro Campi Bisenzio. Al via gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile. Nella stagione sportiva 2022-2023 le formazioni targate Zip Imbiancatura iscritte a campionati Fip saranno la prima squadra (serie C), la Prima Divisione, gli Under 19, gli Under 17/Under 15 (per i […]

CAMPI BISENZIO – Riparte ufficialmente la nuova stagione per la Pallacanestro Campi Bisenzio. Al via gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile. Nella stagione sportiva 2022-2023 le formazioni targate Zip Imbiancatura iscritte a campionati Fip saranno la prima squadra (serie C), la Prima Divisione, gli Under 19, gli Under 17/Under 15 (per i quali si rafforza la collaborazione con Progetto Pallacanestro Prato), gli Under 14 e Under 13. Sarà ovviamente presente anche il settore Minibasket con i bambini nati da 2011 in poi con gruppi Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli.

La Pallacanestro Campi sarà l’unica societá a rappresentare Campi Bisenzio in un campionato senior di pallacanestro Fip non a libera iscrizione. Parteciperà infatti al campionato di serie C Silver che partirà il 1 ottobre con l’esordio casalingo alla Campi Arena di via Barberinese contro la Folgore Fucecchio. In preparazione al campionato ci sarà invece la Coppa Toscana con esordio il 10 settembre sempre alla Campi Arena contro Valdisieve. Obiettivo quello di confermare la splendida stagione appena passata e rientrare tra le squadre che l’anno prossimo, dopo la riforma dei campionati, parteciperanno alla nuova serie C a livello interregionale. L’appuntamento casalingo è sempre il sabato sera alle 21 alla Campi Arena di via Barberinese. Per il settore giovanile l’obiettivo è sempre il solito, far divertire i ragazzi e farli crescere sia tecnicamente che umanamente ognuno secondo la propria predisposizione e capacità dando a tutti la possibilità di allenarsi e giocare. “La speranza – spiegano dalla società campigina – è di poter portare qualcuno dei nostri ragazzi fino alla prima squadra, come già accaduto, ma il vero scopo è di vedere in palestra il maggior numero di ragazzi”.

(Nella foto la ripresa della preparazione fisica agli ordini di coach Bonetti nel parco di Villa Montalvo)