Pallacanestro Campi fra rinnovamento e continuità: quattro i nuovi innesti a disposizione di coach Bonetti

CAMPI BISENZIO – Rinnovamento nel segno della continuità per la nuova stagione in serie C Silver della Pallacanestro Campi BIsenzio, targata Zip Imbiancatura anche per l’annata 2022-2023. La scelta della dirigenza è di un ringiovanimento del roster con l’innesto di quattro pedine nello scacchiere a disposizione di coach Carlo Bonetti. Primo nuovo innesto è Matteo Andrei, pivot classe 2000, proveniente dall’Olimpia Legnaia. “Matteo – si legge in una nota – ha sposato il progetto PCB per dare una svolta al suo sviluppo come giocatore dalle grandi potenzialità finora solo parzialmente espresse”. Il secondo innesto è la guardia/ala classe 2002 Alessio Pittoni, giocatore nato cestisticamente a Calenzano e poi a Prato sponda Dragons dove ha vinto un campionato Under 18 e uno Under 20. Della stessa squadra che ha vinto Under 18 e Under 20 faceva parte anche il terzo innesto Gianluca Saccenti, guardia/ala, classe 2002 (nella foto), nato cestisticamente a Prato sponda PPP e poi passato ai Dragons. Ultimo ma solo per ragioni anagrafiche il play classe 2004 Emil Bellandi, giocatore di scuola PPP e che la scorsa stagione ha disputato il campionato Under 19 Eccellenza in doppio tesseramento con Olimpia Legnaia e la serie D con P.P.Prato

La capacità di Bonetti di lavorare con i giovani è una garanzia per questi ragazzi che vanno a sostituire pedine importanti nella chimica del gruppo della prima squadra come Emilio Corti e Andrea Ionta. Lasciano la prima squadra di Campi anche Edoardo Aquili, Francesco Acciaioli e Lorenzo Paoli. Ma l’obiettivo è quello di “ripetere l’ottima stagione appena passata dove possiamo dire che siamo stati la sorpresa del campionato conquistando il quinto posto in classifica da neo promossa”. Completano il roster i confermati Leonardo Corsi (1998), Gianluca Dionisi (1995), Davide Massoud Ansari (1995), Tommaso Municchi (1999), Alex Torres (1984), Matteo Petri (2000) e il capitano Tommaso Vignozzi (1992). Del gruppo faranno parte naturalmente gli under della cantera gialloblu a partire dal classe 2003 Niccolò Berillo. “Si preannuncia quindi un’altra stagione di grande pallacanestro il sabato sera alla Campi Arena di via Barberinese”.