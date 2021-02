Pallacanestro Campi, “un raggio di sole” dopo il lungo stop: si torna, in sicurezza, in palestra

CAMPI BISENZIO – Sono ripartite le attività indoor della Pallacanestro Campi Bisenzio. Seguendo infatti i protocolli di sicurezza Coni/Fip è stato possibile riportare in palestra i ragazzi delle giovanili dall’annata 2010 a crescere e i due gruppi senior (serie D e Prima divisione). “Un traguardo importante, fondamentale, per noi – spiegano dalla società campigiana – e per tutto il movimento cestistico campigiano che permette di dare ai nostri ragazzi la possibilità di svolgere un’attività sportiva con continuità dopo il periodo di stop o di attività ridotte e parziali”. Sono quindi ripartiti i gruppi Esordienti, Under 14 Elite, Under 16 Gold, Under 18, Prima divisione e serie D. “Stiamo aspettando – continuano – ulteriori determinazioni per il Minibasket, che attualmente non ha ancora protocolli per poter ripartire al chiuso e che quindi continua con attività ridotte all’aperto. Per quanto riguarda lo svolgimento dei campionati Fip abbiamo per ora solo l’indicazione della data di partenza per la serie D, il 28 marzo, con un numero di adesioni ridotte. Ma in questo momento importante è rivedere e riportare i nostri ragazzi a sudare in palestra e dare loro una prospettiva di continuità, per tutti i benefici che questo comporta per loro. Le difficoltà per le società sono enormi, a volte insormontabili, ma è necessario ripartire .In sicurezza e magari solo per gli allenamenti, ma noi ci siamo”.