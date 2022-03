Pallacanestro serie C Silver : terzo posto in classifica e play-off già assicurati per la neo promossa Zip Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Quando mancano solo tre giornate alla fine della regular season, la Zip Campi Bisenzio torna alla vittoria alla Campi Arena contro la Juve Pontedera dopo un periodo sfortunato e guadagna la terza posizione in classifica. “Venivamo da un momento molto difficile – dice il coach Carlo Bonetti – per le assenze nel roster che hanno contraddistinto le ultime partite e abbiamo faticato molto contro una squadra giovane che sta lottando per evitare la retrocessione diretta. Solo nell’ultimo quarto siamo riusciti a controllare la partita. Ora attenzione alle ultime tre partite prima dei play-off sperando di recuperare tutti gli effettivi. La concorrenza è molto agguerrita con squadre costruite per stare al vertice della categoria”.

Mantenere il terzo posto sarebbe un obiettivo straordinario per la prima squadra di Campi che, non dimentichiamolo, è una neo promossa in serie C. Tenendo oltretutto in considerazione che in questo campionato militano due squadre senesi molto blasonate che hanno fatto campionato a sé. La prima classificata salirà direttamente in serie C Gold, mentre le classificate dal terzo al nono posto si disputeranno l’altra promozione mediante i play-off. La speranza della società campigiana è di portare a Campi più serie possibile di play off e riportare il grande pubblico alla Campi Arena di via Barberinese. Questo il tabellino della Zip Campi Bisenzio: Vignozzi 15, Municchi 13, Dionisi 12, Acciaioli 8, Corti 8, Torres 8, Ionta 7, Corsi 2, Petri 2, Madera, Biagioni, Berillo. Allenatore Bonetti, assistente Signorini, accompagnatori Nori e Belardinelli.