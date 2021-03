Pallavolo, assessore Guccione: “Avanti con l’impegno su impiantistica sportiva e nuovi eventi in città”

FIRENZE – Avanti con gli investimenti sull’impiantistica sportiva per la pallavolo e con la programmazione di nuovi eventi in città legati al mondo dello sport e in particolare del volley e beach volley. È quanto è emerso oggi nel corso dell’incontro dell’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, con il neopresidente del comitato […]

FIRENZE – Avanti con gli investimenti sull’impiantistica sportiva per la pallavolo e con la programmazione di nuovi eventi in città legati al mondo dello sport e in particolare del volley e beach volley. È quanto è emerso oggi nel corso dell’incontro dell’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, con il neopresidente del comitato regionale della Federazione italiana pallavolo Giammarco Modi e la presidente del Comitato Territoriale Fipav Firenze Claudia Frascati e il consigliere regionale Fipav, il lastrigiano Gianni Taccetti.

“Un incontro molto positivo e di prospettiva, – ha detto l’assessore Guccione – non solo per fare il punto sui tanti investimenti in corso in città sull’impiantistica sportiva legata alla pallavolo, ma anche per delineare una collaborazione in vista dei prossimi eventi e iniziative. Il tema dell’impiantistica sportiva è uno degli elementi cardine dell’azione amministrativa che ci vede impegnati, a partire dal Palazzo Wanny, per proseguire con gli interventi in procinto di partire sulla palestra di via Geminiani e ai nuovi spogliatoi della palestra Pirandello per quanto riguarda nello specifico la pallavolo. Inoltre, abbiamo condiviso una volontà di collaborazione sul tema del beach volley, rispetto al quale andremo a breve a disciplinare forme e modi di intervento”.

L’assessore Guccione ha poi ribadito al presidente Modi la disponibilità dell’assessorato a offrire un supporto operativo alle società anche sui temi della diffusione delle opportunità legate a bandi e contributi. Quello di oggi è il settimo di una serie di appuntamenti con i rinnovati organismi sportivi del territorio per rinsaldare i rapporti di collaborazione e promuovere iniziative congiunte. L’assessore allo sport proseguirà, nelle prossime settimane, gli incontri con i vertici delle varie federazioni sportive rieletti per il quadriennio olimpico 2021-2024. Il prossimo incontro sarà dedicato al mondo della ginnastica.