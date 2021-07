Pallavolo Bacci, Alberto Falcini è il nuovo presidente. E in consiglio entrano tanti giovani

CAMPI BISENZIO – La Pallavolo Bacci si rinnova per tornare a volare, ma con radici ben salde sul lavoro che è stato fatto in questi anni. Un rinnovo generazionale per mettere nuove forze fresche e per rilanciare il progetto di riportare la pallavolo campigiana ai fasti di qualche stagione fa. L’intento, infatti, come spiegano dalla […]

CAMPI BISENZIO – La Pallavolo Bacci si rinnova per tornare a volare, ma con radici ben salde sul lavoro che è stato fatto in questi anni. Un rinnovo generazionale per mettere nuove forze fresche e per rilanciare il progetto di riportare la pallavolo campigiana ai fasti di qualche stagione fa. L’intento, infatti, come spiegano dalla società campigiana, “è quello di creare una comunità che sia orgogliosa della loro squadra di volley e che si alimenti con la passione di tutti. Una grande avventura sta per iniziare, un progetto difficile e ambizioso”. Questo il nuovo organigramma: Alberto Falcini presidente (nella foto), Nicole Giuntini (vice-presidente), consiglieri Christian Capaccioli, Andrea Mannocci, Paolo Nesi, Alessandro Pucci e Sergio Settesoldi.