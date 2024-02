Pallavolo Calenzano, a Fossato due punti di platino in chiave salvezza

CALENZANO – Pallavolo Calenzano: arriva una vittoria di platino per la squadra di Beconi che torna da Fossato con 2 punti grazie alla vittoria ottenuta al tie-break. E, dopo i primi due parziali, i punti potevano essere addirittura tre: avanti per 2-0, infatti, le ragazze rossoblu si sono fatte riprendere sul 2-2, per poi aggiudicarsi l’incontro al quinto e decisivo set. Nel mezzo una flessione in tutti i reparti, che ha portato la squadra calenzanese dal “gustarsi” una vittoria tranquilla in mezzo a una battaglia sportiva. Sul 2-2, infatti, la squadra di casa inizia il tie-break con maggiore sicurezza e si ritrova sul 13-11. Partita finita? No, ennesimo colpo di scena. Gagli trova le mani giuste e Calenzano vince il match per 3-2. Due punti di platino, quindi, nella lotta per non retrocedere che tuttavia ha risucchiato anche le ragazze calenzanesi: l’Emmegel dovrà dare tutto ogni partita, per venire fuori da una situazione tutt’altro che facile. Emmegel: Falseni 16, Taselli Anastasia 15, Grosso 13, Foggi 10, Poggi 5, Gagli 2, Ermini (2) L, De Stefano 4, Degli Innocenti Ne: Scarpelli, Traquandi, Tasselli Anita, Nencini.