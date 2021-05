Pallavolo: gara piacevole tra la Pallavolo Sestese asd e la Sales Volley Firenze

SESTO FIORENTINO – E’ stata piacevole la gara numero 315 del campionato regionale di serie C girone tra Sales Volley Firenze e Pallavolo Sestese asd che si è tenuta alla Palestra della scuola media D. Compagni di Firenze fra due squadre intenzionate da subito a dato spettacolo. Nei primi due set la Pallavolo Sestese ha praticamente fatto il bello e il cattivo tempo, la Sales non è mai riuscita ad impensierire la squadra ospite, e la partita sembrava destinata ad una rapida conclusione con la Sestese vittoriosa.

Nel terzo set invece si è visto un risveglio dei padroni di casa che hanno recuperato il gap iniziale, la Sales ha combattuto fino all’ultimo imponendosi per 27 a 25. Nel quarto parziale si ripete quanto visto nel terzo ,con la grinta che padroni di casa che rimangono attaccati alla Sestese fino all’ultimo punto aggiudicandosi il set ai vantaggi: 26 a 24.

Si riparte per il tie-break, La Sales parte forte, la Sestese non riesce più a giocare come vuole, viene messain difficoltà nei fondamentali ricezione e attacco: si và al cambio di campo sul punteggio di 8 a 4 per I padroni di casa. La reazione della Sestese che si riporta sotto non basta, e il risultato finale è di 17 a 15.

Le formazioni:

SALES VOLLEY FI:

Castellani,Ciardi,Carminati,Ulivelli,Lapucci,Perini,Ciani,Donati,Ughi,Bellini,Zenelli,Orlandi,Maurri. Allenatore

Brazzini.

PALLAVOLO SESTESE:

Garbelli, Barni, Bocu, Fanciullacci, Ammannati, Marchi M.(K), Marchi A., Rinaldi, Cirocco, Giacomelli,

Sabatini (L). Allenatore Marchi Stefano

Parziali: 21/25, 23/25, 27/25, 26/24, 17/15.

Durata totale dell’incontro 2 ore 22 minuti