Pallavolo. Il sestese Tommaso Stefani ottiene ancora una medaglia

SESTO FIORENTINO – Festa questo pomeriggio per Tommaso Stefani il pallavolista sestese che ha conquistato una nuova medaglia. La festa è stata organizzata dalla Pallavolo Sestese dove il giovane ventenne ha iniziato a giocare nel 2015. Sestese ed orgoglioso dei traguardi raggiunti (anche se sogna di poter partecipare alle Olimpiadi), Tommaso Stefani questo pomeriggio in un bar del centro, ha avuto la possibilità di abbracciare tutti i suoi amici e fan. Un saluto a nome dell’amministrazione comunale lo ha portato l’assessore allo sport Damiano Sforzi. “Siamo sempre più la città dello sport – ha detto l’assessore Sforzi – e atleti come Stefani lo dimostrano: ci danno grandi soddisfazioni e siamo veramente felici dei risultati raggiunti”. Stefani con la sua squadra Gioiella Prisma Taranto ha conquistato i mondiali under 21.

Soddisfatto del risultato ottenuto da Stefani anche Angiolo Berti della Pallavolo Sestese. “Siamo contenti di festeggiare una nuova vittoria di Tommaso – ha detto Berti – qui ha il suo pubblico che lo sostiene”.

Stefani che adesso gioca nella squadra di Taranto, ha l’obiettivo di diventare titolare in Superlega, ma ha anche i piedi per terra e sogna di laurearsi in scienza dell’alimentazione e diventare nutrizionista.