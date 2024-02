Pallavolo, le gare delle formazioni pratesi

PRATO – Giro di boa nella serie B maschile di volley e la Kabel sabato 10 (alle 18 al Palazzetto istituto Keynes) ritrova l’Invicta Grosseto. All’andata la giovane truppa pratese fu sconfitta per 3-1 non senza qualche rammarico per un approccio timido e per un terzo set gettato alle ortiche. In questa prima sfida di […]

PRATO – Giro di boa nella serie B maschile di volley e la Kabel sabato 10 (alle 18 al Palazzetto istituto Keynes) ritrova l’Invicta Grosseto. All’andata la giovane truppa pratese fu sconfitta per 3-1 non senza qualche rammarico per un approccio timido e per un terzo set gettato alle ortiche. In questa prima sfida di febbraio, Prato si trova di fronte una formazione maremmana che ha chiuso l’andata al terzo posto, con un bottino di dieci vittorie su tredici e con un crescendo di qualità nel gioco espresso e di sicurezze nella testa. Una formazione abituata a vivere i tornei da protagonista ed espertissima. Per la Kabel un esame durissimo per cercare di capire se quel tanto invocato salto di qualità mentale la squadra lo ha fatto o, quantomeno, è vicino a farlo.

Riprende la sua corsa, in serie C, anche la giovane Kabel che sabato (alle 21.15 al Palazzetto istituto Keynes) ospita la Polisportiva Remo Masi di Rufina. Match che giunge a pochi giorni dal recupero della prima giornata, giocata proprio in Valdisieve, con la partita chuisa sul 3-1 dalla Remo Masi. Le due squadre sono distaccate di 18 punti, per la Kabel la montagna da scalare sarà altissima. E, in C, riprende la sua corsa tra le mura amiche anche il Vintage Volley che affronta questo sabato (alle 21 al Palazzetto di San Paolo) il Baglini Ascensori Migliarino. Gara, almeno sulla carta, quasi proibitiva contro una delle grandi protagoniste del torneo. Vista però la recente sfida nel recupero, per Migliarino non sarà una passeggiata e per la truppa pratese c’è qualche speranza in più di sbloccare la classifica.

Passiamo al volley femminile. Si riparte dal derby nel torneo di B2: per l’Ariete l’avversaria è il Rinascita Firenze. Formazione che all’andata sorprese le pratesi imponendosi a San Paolo per 2-3 e che poi ha proseguito il suo cammino positivo a ridosso delle migliori fino a chiudere l’andata al sesto posto. Squadra giovane e rinnovata e in piena salute quella fiorentina, che prima della pausa ha vinto, bene, il confronto contro Trestina. Confronto pericoloso quindi per Prato che arriva a questo match con le sicurezze e l’autostima di una squadra che nel girone d’andata, e nonostante acciacchi ed infortuni non abbiano perso il gusto di tartassarla, ha dimostrato di poter tranquillamente battagliare per il vertice. Per il torneo di serie D, le ragazze dell’Ariete Pvp saranno impegnate in casa dell’Am Flora Buggiano (sabato alle 21.15 al Palazzetto dello Sport Aldo Moro). Inizia anche per la giovane Ariete il girone di ritorno, anche se Prato la seconda giornata l’ha giocata in anticipo battendo Colle, e l’avversaria non è impossibile, alla luce della vittoria netta delle pratesi all’andata e di un Buggiano comunque lontano in graduatoria dalle pratesi.