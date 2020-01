Pallavolo Sestese, a Cortona vittoria netta per 3-0

SESTO FIORENTINO – Bella prestazione della Sestese a Cortona che ha letteralmente messo a sedere i padroni di casa che, fin dall’inizio della gara, speravano di imporsi o almeno di strappare un punto.

Il primo set si apre, appunto, con la squadra di casa che attacca a testa bassa mettendo in grossa difficoltà la Sestese fino a metà set. Dopo un time out sull’8-3 per i locali, richiesto da mister Marchi, la squadra sestese si scuoteva e rimontava punto a punto riuscendo a ritrovare il passo che più gli si addice, fino all’ultimo quando, ancora, il Cortona con una reazione riusciva a impensierire la Sestese riportandosi sotto fino al risultato finale di 26 pari e poi la Sestese chiudere sul 26-28. Nel secondo set la squadra di Sesto Fiorentino parte alla grande, mettendo subito in chiaro chi è effettivamente, per il Cortona non c’è storia si arrende sul 16-25. Terzo parziale, netta fotocopia del secondo set dove la Sestese sale in cattedra facendo veramente vedere come si gioca a pallavolo, servizi, schiacciate attacchi da posto 2 dal centro e da posto 4 senza considerare i muri, hanno letteralmente spento ogni minima velleità dei padroni di casa. Il set si chiude sul 17-25 per la Pallavolo Sestese.

Queste le formazioni:

Cortona Volley: 4 Viti, 3 Pellegrini, 6 Santucci, 8 Cocci, 10 Cesarini, 11 Bottacin, 13 Lipparini, 17 Bettoni, 23 Currà, 24 Panozzi, 33 Ceccarelli, 9 Pellegrini 2 Sposato. Allenatore Pareti

Pallavolo Sestese: 1 Garbelli, 3 Barni, 5 Benini, 7 Fanciullacci, 9 Ammannati, 10 Marchelli, 12 Marchi, 18 Rinaldi, 29 Cirocco, 30 Malyutin, 49 Giacomelli, 8 Sabatini. Allenatore Marchi